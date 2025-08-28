Back to school: Стало известно, как россиян заставляют купить ненужные товары к школе

Российские родители активно скупают товары к началу учебного года, что создаёт мощный ажиотаж на рынке. О том, как бизнес использует эту ситуацию для роста продаж в самых разных нишах, рассказала эксперт в области маркетинга Юлия Братенькова в интервью RuNews24.ru.

По словам специалиста, в эпоху соцсетей тема 1 сентября вовлекает в информационный поток даже тех, кто не имеет отношения к школе. Ключевым инструментом стала концепция back to school, которую адаптируют под свои цели книжные магазины, общепит и другие сферы.

«На самом деле, в век социальных сетей контент и инфоповоды распространились настолько широко, что даже те, кто уже давно закончил школу или не имеет детей-школьников, оказываются вовлечены в этот информационный поток», — отметила эксперт.

Эксперт пояснила, что маркетологи намеренно вызывают ностальгические воспоминания, предлагая, к примеру, взрослым людям купить не только канцелярию, но и ежедневник или книгу, ассоциирующуюся со школьной порой. Рестораны и пекарни создают целые кампании вокруг воспоминаний о вкусах из столовой, таких как ватрушки или особая пицца. Такой подход, основанный на эмоциональной связи, эффективно стимулирует спрос.

Братенькова подчеркнула, что одна из самых масштабных стратегий — это давление на эмоции и теплые воспоминания о школьном времени. Что касается прямой целевой аудитории, то для родителей маркетологи создают множество материалов в формате «собери ребёнка в школу», подробно рассказывая о необходимых покупках. Порой креатив выходит за привычные рамки, как в случае с рекламой йоги или пилатеса для мам, чтобы успокоить нервы перед учебным сезоном.

В итоге подготовка к 1 сентября превратилась в настоящий фестиваль маркетинговых стратегий, где ностальгия, юмор и эмоциональные призывы работают на вовлечение максимально широкой аудитории. Как резюмировала маркетолог, сентябрьский инфоповод является отличным шансом напомнить о продуктах через актуальные тренды и личные воспоминания потребителей.