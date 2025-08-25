В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты для семей с детьми к 1 сентября

В Госдуму внесут законопроект о введении ежегодной выплаты семьям с детьми, обучающихся в школах, техникумах и вузах, в преддверии Дня знаний. Средства, полученные в рамках этой выплаты, могут быть направлены на приобретение учебных пособий, школьной формы, канцелярских принадлежностей и других необходимых для учёбы вещей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на текст документа.

Согласно законопроекту, на получение ежегодной выплаты смогут претендовать семьи с детьми, обучающимися по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Кроме того, в случае принятия закона, выплата будет распространяться и на тех, кто получает образование по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Автором инициативы выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, расходы, связанные с подготовкой к новому учебному году, зачастую оказывают существенное влияние на семейный бюджет россиян.

Предлагается установить размер выплаты для каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет в размере 28,7 тыс. рублей. Для студентов вузов и техникумов депутаты предлагают выплату в размере от 14,3 до 21,5 тыс. рублей, а для детей из малоимущих семей — по 43 тыс. рублей. Миронов также отметил, что размер ежегодной выплаты на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должен составлять 50,2 тыс. рублей, а до наступления 28-летнего возраста — 21,5 тыс. рублей.