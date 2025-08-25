Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 03:41

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты для семей с детьми к 1 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

В Госдуму внесут законопроект о введении ежегодной выплаты семьям с детьми, обучающихся в школах, техникумах и вузах, в преддверии Дня знаний. Средства, полученные в рамках этой выплаты, могут быть направлены на приобретение учебных пособий, школьной формы, канцелярских принадлежностей и других необходимых для учёбы вещей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на текст документа.

Согласно законопроекту, на получение ежегодной выплаты смогут претендовать семьи с детьми, обучающимися по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Кроме того, в случае принятия закона, выплата будет распространяться и на тех, кто получает образование по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Автором инициативы выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, расходы, связанные с подготовкой к новому учебному году, зачастую оказывают существенное влияние на семейный бюджет россиян.

Предлагается установить размер выплаты для каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет в размере 28,7 тыс. рублей. Для студентов вузов и техникумов депутаты предлагают выплату в размере от 14,3 до 21,5 тыс. рублей, а для детей из малоимущих семей — по 43 тыс. рублей. Миронов также отметил, что размер ежегодной выплаты на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должен составлять 50,2 тыс. рублей, а до наступления 28-летнего возраста — 21,5 тыс. рублей.

В России могут появиться новые федеральные выплаты к 1 сентября
В России могут появиться новые федеральные выплаты к 1 сентября

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который вводит плату за обучение в школах для иностранцев и ограничивает число бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Предполагается, что такие меры помогут сэкономить бюджетные деньги, которые потом можно будет направить на создание более комфортной образовательной среды.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar