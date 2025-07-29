В России могут появиться новые федеральные выплаты к 1 сентября
Гаврилов: Школьные выплаты должны быть федеральными для всех регионов РФ
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Чтобы обеспечить равную поддержку по всей стране, выплату для льготных категорий семей к 1 сентября нужно сделать федеральной. О необходимости данной меры в беседе с ТАСС сообщил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«Где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — отметил он.
В других регионах родители могут рассчитывать только на универсальное пособие, зависящее от уровня дохода и имущества. Депутат отмечает, что такое неравенство в подходах создаёт разрыв между регионами как в материальном, так и в символическом плане. Он предложил ввести единый федеральный стандарт: базовую сумму, соразмерную затратам на подготовку школьника, которая могла бы стать минимальной гарантией от государства. При этом целевые программы с учётом региональных особенностей должны сохраняться. По мнению Гаврилова, такая мера снизила бы напряжённость среди семей, которым особенно тяжело собрать ребёнка в школу.
Ранее сообщалось, что в Госдуме уже разработан законопроект о ежегодной выплате одному из родителей школьника в размере прожиточного минимума перед началом учебного года. Выплата планируется как единоразовая — до достижения ребёнком 18 лет, и будет доступна определённым категориям граждан, подпадающим под условия поддержки.