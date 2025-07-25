Где выгоднее рожать в России: сравнение выплат на детей в регионах в 2025 году Сравниваем выплаты за первого, второго и третьего ребёнка в разных регионах России. Где больше платят молодым семьям и в чём лидирует Нижегородская область, ЯНАО и Республика Саха? 24 июля, 22:00 Обложка © ТАСС / Олег Елков

Где в России выгоднее рожать? Ответ зависит не только от федерального материнского капитала, но и от региональных программ поддержки семей. В 2025 году разница между минимальными и максимальными выплатами достигает 1 миллиона рублей. В этом материале мы сравнили размеры пособий по регионам и расскажем, какие субъекты РФ предлагают наибольшую помощь при рождении первого, второго и третьего ребёнка.

Федеральный материнский капитал в 2025 году

С 1 января 2025 года действует следующий размер маткапитала:

Первый ребёнок: 690 266 ₽

690 266 ₽ Второй ребёнок: 912 162 ₽ (если первый родился до 2020 года)

221 895 ₽ (если первый родился после 2020 года) Третий ребёнок: 912 162 ₽ (при отсутствии предыдущего права)

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о материнском капитале, подчеркивая его важность как меры поддержки российских семей. Программа материнского капитала, запущенная в 2007 году, была продлена до 2030 года. В рамках программы семьи получают финансовую поддержку при рождении или усыновлении детей, которую можно использовать на различные цели, включая улучшение жилищных условий, образование детей, формирование пенсии и другие нужды. Путин также отметил уникальность этой меры поддержки, подчеркнув, что аналогов материнскому капиталу нет в других странах.

Выплаты за первого ребёнка в регионах России

В регионах России предусмотрены различные выплаты на детей, которые зависят от возраста ребенка, дохода семьи и других факторов. К ним относятся единовременные пособия при рождении, ежемесячные пособия на детей до 1.5 лет, а также пособия для семей с детьми от 8 до 17 лет, соответствующие критериям нуждаемости. Кроме того, есть региональные выплаты, такие как «областной материнский капитал».

Фото © ТАСС / Олег Елков

В 2025 году дополнительные региональные выплаты за первенца доступны в 15 регионах России. Разделим их по размеру выплат (данные предоставлены АНО «Институт демографического развития» на основании анализа федеральных и региональных нормативно-правовых актов):

Минимальные выплаты

Тульская область — 25 000 ₽

Республика Бурятия — 37 498 ₽

Амурская область — 37 906 ₽

Забайкальский край — 40 252 ₽

Приморский край — 40 938 ₽

Еврейская АО — 43 002 ₽

Средние выплаты

Хабаровский край — 45 688 ₽

Чукотский АО — 77 238 ₽

Высокие выплаты

Тюменская и Новгородская области — 150 000 ₽

Сахалинская область — 204 444 ₽

Камчатский край — 212 432 ₽

Максимальные выплаты

Республика Коми — 300 000 ₽

Нижегородская область — 360 000 ₽ (лидер по РФ)

О том, что поддержка рождаемости станет трендом внутренней политики в 2025 году, ранее рассказывала директор департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

«Будет расширяться социальная поддержка населения, в первую очередь — семей с детьми (создание объектов социальной инфраструктуры, новые меры поддержки, развитие школьного и дошкольного образования и пр.). При этом акцент сделают на адресную, таргетированную поддержку. Региональные власти будут уделять особое внимание повышению рождаемости в контексте введения нового КПЭ для губернаторов», — приводит её прогноз Telegram-канал ЭИСИ.

Где платят больше за второго ребёнка

21 регион предлагает выплаты на второго ребёнка — суммы также сильно варьируются.

Минимальные выплаты

Тульская область и КЧР — по 25 000 ₽

Калужская и Ульяновская области — по 50 000 ₽

Фото © ТАСС / Олег Елков

Средний уровень

Республика Коми и ЯНАО — по 150 000 ₽

Иркутская область — 153 456 ₽

ХМАО — 184 080 ₽

Воронежская область — 200 000 ₽

Сахалинская область — 250 000 ₽

Существенная поддержка

Магаданская область — 273 649 ₽

Чукотский АО — 273 649 ₽

Амурская область — 273 649 ₽

Хабаровский край — 273 649 ₽

Еврейская АО — 273 649 ₽

Приморский край — 273 649 ₽

Забайкальский край — 273 649 ₽

Республика Бурятия — 273 649 ₽

Камчатский край — 273 649 ₽

Максимальные выплаты

Республика Саха — 390 406 ₽

Нижегородская область — 800 000 ₽

«Демография — инерционная сфера. Оценивать эффект от мер, принятых в 2024–2025 годах, пока рано. Но предыдущий опыт — в том числе с федеральным маткапиталом — показывает: финансовая поддержка способна изменить поведение семей. Это же подтверждают результаты нашего другого исследования: более половины нижегородцев считают, что выплаты реально влияют на решение завести ребенка. В связи с этим мы ожидаем позитивный эффект от родительского основного дохода в размере 1 млн рублей.

Более устойчивую динамику рождаемости демонстрируют регионы, где меры поддержки сочетаются с хорошей информированностью, удобной инфраструктурой и простыми условиями получения выплат. Но единый размер выплат не решит задачу.

У регионов разные демографические вызовы и стартовые условия. Гибкость позволяет точнее реагировать на локальные риски. Масштабирование возможно, но успешные меры стоит адаптировать, а не копировать. Пилоты как раз и нужны, чтобы проверять идеи до выхода на федеральный уровень» - сообщили в аналитическом отделе Института демографического развития в Нижегородской области.

Третий ребёнок: выплаты в 55 регионах

В этом году президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России.

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении», — подчеркнул президент на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

В этой связи рассмотрим, как меняет размер выплат в российских регионах для семей, где воспитываются трое детей.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Surkov

Минимальные выплаты

Республика Адыгея, КЧР и Кировская область — 50 000 ₽

Ивановская область — 55 967 ₽

Ярославская область — 73 135 ₽

Владимирская область — 86 500 ₽

Тверская область — 88 859 ₽

Рязанская область — 89 762 ₽

Алтайский край — 91 850 ₽

Белгородская область — 94 555 ₽

Амурская, Тюменская, Костромская, Калининградская, Калужская, Тамбовская, Самарская и Ульяновская области - 100 000 ₽

Липецкая область — 104 500 ₽

Республика Карелия — 105 500 ₽

Республика Хакасия — 108 300 ₽

Средние выплаты

Еврейская АО — 120 000 ₽

Курская область — 122 757 ₽

Архангельская область — 124 607 ₽

Республика Калмыкия — 129 345 ₽

Кемеровская область — 130 000 ₽

Саратовская область — 132 580 ₽

Республика Мордовия — 135 753 ₽

Омская область — 138 267 ₽

Орловская область — 139 904 ₽

Мурманская область — 149 373 ₽

Оренбургская область — 149 713 ₽

Вологодская область — 150 000 ₽

Ростовская область — 151 567 ₽

Иркутская область — 153 456 ₽

Новосибирская область — 154 344 ₽

Краснодарский край — 160 707 ₽

Воронежская область — 172 724 ₽

Тульская область — 175 000 ₽

Свердловская область — 175 474 ₽

Высокие выплаты

Камчатский край — 182 960 ₽

ХМАО — 184 080 ₽

Красноярский край — 185 000 ₽

Чукотский АО — 193 512 ₽

Магаданская область — 198 985 ₽

Брянская область — 200 000 ₽

Санкт-Петербург — 213 234 ₽

Приморский край — 238 839 ₽

Сахалинская область — 250 000 ₽

Максимальные выплаты

Республика Коми — 300 000 рублей

Хабаровский край — 342 349 рублей

Ненецкий АО — 398 527 рублей

Республика Саха — 432 957 рублей (Региональное пособие на материнство составляет 316 300 рублей (Республиканский материнский капитал Семья) + дополнительная сумма 116 757 рублей предоставляется из региональной программы Дети столетия. Таким образом, общая сумма составляет 432 957 рублей)

Ямало-Ненецкий АО — 500 000 рублей

Нижегородская область — рекордные 1 000 000 рублей.

«В Нижегородской области мы осознанно приняли на себя серьезную нагрузку, предложив беспрецедентные меры поддержки. Да, это большой объем средств и ощутимая нагрузка на бюджет. Но мы понимали: мы обязаны предложить семьям конкретные, работающие решения, особенно в условиях демографического вызова», — комментирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К слову, за последние несколько лет количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26 процентов, сейчас их уже более двух миллионов.

Инфографика © Life.ru

Дополнительные выплаты в регионах — что влияет на размер?

В некоторых регионах выплаты зависят от:

возраста матери (например, до 28 или до 35 лет);

нуждаемости по уровню дохода;

места проживания (село, малый населённый пункт);

статуса семьи (молодая, многодетная, нуждающаяся в жилье).

Пример:

ЯНАО: до 3 000 000 ₽ для молодых семей без жилья

до 3 000 000 ₽ для молодых семей без жилья Тульская область: 1 000 000 ₽ за 3 ребёнка, если матери <28 лет

1 000 000 ₽ за 3 ребёнка, если матери <28 лет Хакасия: до 216 600 ₽ в сёлах до 100 жителей

Мнение экспертов: «Выплаты реально влияют на рождаемость»

«Финансовая поддержка — не просто помощь, а инвестиция в будущее. Ценности, моральная поддержка, семейные традиции, безусловно, очень важны, но в конкретных сценариях жизни, даже имея сильное желание, люди не решаются заводить детей из-за страха не потянуть повседневные расходы », — отмечает Евгений Журавлев, директор Института демографического развития.

— отмечает Евгений Журавлев, директор Института демографического развития. «Выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране. Выплаты материнского капитала действительно влияют на рождаемость. В течение 10 лет примерно на 20%», — заявил председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин, выступая перед участниками марафона «Знание».

— заявил председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин, выступая перед участниками марафона «Знание». «Сам по себе материнский капитал может и не является стимулом для увеличения числа детей в семье, но, тем не менее, при принятии решения о рождении ребенка, семьи учитывают перспективу получения дополнительных выплат от государства», — говорится в исследовании, проведённом Высшей школы экономики совместно с Боннским Институтом исследования труда.

— говорится в исследовании, проведённом Высшей школы экономики совместно с Боннским Институтом исследования труда. «Демографическая ситуация и прогноз ее динамики определяют поддержку семей с детьми, желающих родить следующего ребенка, как приоритет демографической политики. Благополучие многодетных семей обладает мощнейшим идеологическим эффектом, который приводит к росту как желаемой, так и фактической рождаемости во всех когортах», — отмечается в докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России».

Заключение

Разница в выплатах между регионами может достигать 1 000 000 ₽.

Нижегородская область, ЯНАО и Республика Саха задают новый стандарт поддержки семей.

При планировании семьи имеет смысл учитывать не только климат и инфраструктуру, но и реальные финансовые меры поддержки.