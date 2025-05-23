Платные роды, инвестиции и подгузники: Россиянки рассказали, на что потратили бы маткапитал

Согласно результатам исследования, которые публикует «Газета.ru», 27% россиянок хотели бы потратить материнский капитал на подгузники и другие повседневные нужды детей. Больше всех этот вариант озвучили жительницы Краснодарского края, Самарской области и Удмуртии, в возрасте от 25 до 34 лет, находящиеся в декретном отпуске и воспитывающие первенца.

При этом 29% респонденток высказались за возможность инвестировать средства через накопительные инструменты или индивидуальные счета. Такие ответы чаще давали женщины старше 35 лет из крупных городов Центральной России и Урала, у которых есть двое или более детей.

Однако 9% женщин выразили желание потратить маткапитал на платные роды. Эта идея особенно популярна среди жительниц Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, что связано с ростом цен в частных клиниках. А 16% считают, что выплату можно было бы использовать для покупки автомобиля. Особенно это актуально это отдалённых районов Красноярского края и ХМАО, где наличие транспорта важно для обеспечения мобильности семьи.

В то же время 19% женщин считают, что текущие правила использования маткапитала не требуют изменений. Многие из них уже использовали средства на улучшение жилищных условий — покупку квартиры или строительство дома.