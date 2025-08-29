Родителям в радость: Минпросвещения ограничило домашку по времени. Вот строгие правила Оглавление Что изменится с 1 сентября 2025 года Норма учебной нагрузки Для младших классов Для средних классов Для старших классов Отмена домашнего задания в школах Список обязательных предметов Последние новости В 2025 году в России изменились нормы выполнения домашнего задания и список обязательных школьных предметов: что нужно знать школьникам и родителям, сколько часов должен учиться ребёнок, отменят ли домашние задания — читайте подробнее в материале Life.ru. 29 августа, 11:29 Отменят ли домашнее задание для российских школьников — все нововведения. Обложка © Freepik

Вопрос «отменят ли домашние задания?» в последние годы стал одной из главных школьных тем. Родители жаловались, что ребёнок проводит за тетрадями вечера и даже выходные, учителя признавались: нагрузка действительно выросла, а дети устают быстрее. Минпросвещения и Госдума прислушались, и с 1 сентября 2025 года в действие вступают новые нормы. Теперь регламентировано, сколько уроков можно поставить в неделю, сколько времени ребёнок должен тратить на выполнение заданий дома и какие предметы останутся в обязательном списке.

Что изменится с 1 сентября 2025 года

Самое важное: вводится единая норма учебной нагрузки для всех классов. Теперь количество часов в расписании и объём домашнего задания будут не «по усмотрению школы», а строго в рамках СанПиН. Первоклассники будут без домашки, в средней школе задания ограничат двумя часами, а старшеклассники будут работать дома максимум три часа.

Норма учебной нагрузки

Для младших классов

Нормы учебной нагрузки для школьников в 2025 году. Фото © Freepik

Первоклашки, пожалуй, главные счастливчики: никакого домашнего задания. Учёба — только в классе под руководством учителя. Уроки короткие — 35 минут, а всего не больше 21–24 занятий в неделю. Для вторых–четвёртых классов задания вернут, но в пределах одного часа в день.

Для средних классов

Подростки 5–9 классов получат более плотное расписание — до 32 уроков в неделю. Но и здесь установлены лимиты: не больше двух часов домашней работы в день. Важный момент — задания должны быть разнообразными, а не превращаться в переписывание учебника.

Для старших классов

10–11 классы остаются самыми загруженными, но и для них введены ограничения. В неделю можно поставить до 36 уроков, а на домашку — максимум 2,5–3 часа в день. То есть сидеть до ночи над учебниками больше не придётся.

Отмена домашнего задания в школах

Фраза «отмена домашнего задания в России» теперь не миф, а реальность — правда, частичная. Для первых классов — полная отмена, для остальных — чёткие рамки. Минпросвещения объясняет: главная цель — снизить перегрузку и сохранить здоровье школьников.

Учителя будут обязаны учитывать рекомендации СанПиН, а родителям обещают возможность контролировать нагрузку через электронный дневник.

Список обязательных предметов

Обязательные предметы для изучения в школе — список. Фото © Freepik

В 2025–2026 годах сохранён привычный «скелет» школьной программы: русский язык, литература, математика, история, иностранный язык, физика, химия, биология, география и обществознание.

При этом в обязательный блок вернули астрономию для старшеклассников. Новинка — уроки «Основ безопасности цифровой среды». Они должны научить детей защищать личные данные и правильно вести себя в Интернете. В ряде регионов появятся и предметы «с национальным колоритом» — от основ этнокультуры до истории родного края.

Последние новости

Электронный дневник будет автоматически подсчитывать нагрузку и выдавать предупреждения, если учителя перегружают детей.

Госдума рассматривает возможность добавить ещё один час физкультуры за счёт сокращения домашних заданий.

В 2026 году нормы могут распространить на систему дополнительных занятий и кружков.

Авторы Кирилл Золотарев