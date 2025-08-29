Половина детей мигрантов в Петербурге не сдали экзамен по русскому перед школой

Около половины детей мигрантов в Санкт-Петербурге, поступающих в школы, не сдали тестовые задания по русскому языку. Такой информацией делится РБК, ссылаясь на главу местного комитета по образованию Наталию Путиловскую.

Она рассказала, что первый этап поступления в школу для детей мигрантов заключается в предоставлении документов. Часть людей отсеивается уже на этой стадии, даже не доходя до тестирования, поскольку у них не хватает документов из списка.

«Если проверка документов пройдена, то они получают направление на тестирование. Сдают не очень хорошо», — рассказала собеседница СМИ.