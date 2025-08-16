В российских школах станет в 10 раз меньше детей мигрантов
В 2025 году число детей-мигрантов, принятых в школы Центральной России, упало почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Mash.
Результаты тестирования детей-мигрантов, поступающих в школы в Калужской, Воронежской и Тульской областях летом 2025 года, оказались неудовлетворительными. В Калужской области лишь 39,5% (36 из 91) детей успешно сдали тест, в Воронежской области — 50% (8 из 16), а в Туле — 48,4% (30 из 62). При этом, количество принятых детей-мигрантов в этих регионах значительно сократилось по сравнению с прошлым годом. Информация о результатах тестирования в Тверской области отсутствует.
Оценка будущих первоклассников включает проверку их навыков ведения диалога на русском языке, а также знание лексики и грамматики. Для учеников, поступающих во второй класс и старше, дополнительно оценивается грамотность. Процесс тестирования начался в апреле 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который предполагает введение платы за обучение детей мигрантов в российских школах, а также ограничение числа бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Как указано в пояснительной записке, инициатива позволит сэкономить бюджетные средства и направить их, в частности, на дополнительные выплаты учителям.