В российских школах станет в 10 раз меньше детей мигрантов

В 2025 году число детей-мигрантов, принятых в школы Центральной России, упало почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Mash.

Результаты тестирования детей-мигрантов, поступающих в школы в Калужской, Воронежской и Тульской областях летом 2025 года, оказались неудовлетворительными. В Калужской области лишь 39,5% (36 из 91) детей успешно сдали тест, в Воронежской области — 50% (8 из 16), а в Туле — 48,4% (30 из 62). При этом, количество принятых детей-мигрантов в этих регионах значительно сократилось по сравнению с прошлым годом. Информация о результатах тестирования в Тверской области отсутствует.

Оценка будущих первоклассников включает проверку их навыков ведения диалога на русском языке, а также знание лексики и грамматики. Для учеников, поступающих во второй класс и старше, дополнительно оценивается грамотность. Процесс тестирования начался в апреле 2025 года.