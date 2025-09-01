Школьница умерла на линейке 1 сентября в Ульяновской области. По данным SHOT, трагедия случилась сегодня утром в посёлке Октябрьский Чердаклинского района. 12-летней девочке стало плохо во время торжеств в лицее.

По словам очевидцев, ребёнку дали воды и отвели в медпункт, а затем госпитализировали. Но врачи не смогли её спасти, школьница скончалась. Предварительно, у неё был порок сердца. В деле разбирается СК.