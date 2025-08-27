В Бердске девятиклассница умерла на репетиции танца к 1 сентября
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В Бердске Новосибирской области девятиклассница умерла на репетиции танца к 1 сентября. Об этом сообщает Mash Siberia.
Скончавшаяся девочка. Фото © Telegram / Mash Siberia
Школьница пришла вместе с одноклассниками репетировать танцевальный номер, однако ещё до начала занятия её состояние резко ухудшилось.
Преподаватель и ребята пытались оказать первую помощь, но, к сожалению, спасти девушку не удалось. По словам очевидцев, ученица была активной и успешной в учёбе — она состояла в военно-патриотическом клубе и ранее занималась танцами. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось прекратить посещать секцию.
Причины случившегося остаются неизвестными, а подробности трагедии выясняют специалисты.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Уфе врачи смогли спасти 11-летнюю школьницу с пулевым ранением сердца и лёгкого. Хирурги из двух клиник объединили усилия, чтобы достать пулю. Теперь девочка лечится в кардиологическом центре.