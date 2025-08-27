Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 08:17

В Бердске девятиклассница умерла на репетиции танца к 1 сентября

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / lara-sh

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / lara-sh

В Бердске Новосибирской области девятиклассница умерла на репетиции танца к 1 сентября. Об этом сообщает Mash Siberia.

Скончавшаяся девочка. Фото © Telegram / Mash Siberia

Скончавшаяся девочка. Фото © Telegram / Mash Siberia

Школьница пришла вместе с одноклассниками репетировать танцевальный номер, однако ещё до начала занятия её состояние резко ухудшилось.

Преподаватель и ребята пытались оказать первую помощь, но, к сожалению, спасти девушку не удалось. По словам очевидцев, ученица была активной и успешной в учёбе — она состояла в военно-патриотическом клубе и ранее занималась танцами. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось прекратить посещать секцию.

Причины случившегося остаются неизвестными, а подробности трагедии выясняют специалисты.

Девочка отравилась алкоголем в детском лагере в Калининградской области
Девочка отравилась алкоголем в детском лагере в Калининградской области

Ранее Life.ru рассказывал, как в Уфе врачи смогли спасти 11-летнюю школьницу с пулевым ранением сердца и лёгкого. Хирурги из двух клиник объединили усилия, чтобы достать пулю. Теперь девочка лечится в кардиологическом центре.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • 1 сентября
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar