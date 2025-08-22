Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
22 августа, 09:01

Невероятное спасение: Российская школьница выжила после пулевого ранения сердца и лёгкого

В Уфе врачи спасли жизнь 11-летней девочки с пулевым ранением сердца и лёгкого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

В Уфе врачи Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) и регионального кардиоцентра успешно провели операцию 11-летней девочке, получившей пулевое ранение сердца. Глава Минздрава Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил в Telegram, что инцидент произошёл в Иглинском районе по причине несчастного случая с пневматическим оружием.

«Скорая помощь доставила ребёнка в РДКБ в тяжёлом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой лёгкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании», — рассказал Рахматуллин.

Ранение школьница получила из-за «несчастного случая с пневматическим оружием». Фото © Telegram / Айрат Рахматуллин

Хирурги из двух медицинских учреждений выполнили юной пациентке операцию на грудной клетке, в ходе которой удалили пулю. Затем девочку направили в кардиологический центр для продолжения лечения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли 16-летнего школьника с пулей в сердце. Он получил серьёзное ранение груди от пневматического оружия во время игры с друзьями.

