Невероятное спасение: Российская школьница выжила после пулевого ранения сердца и лёгкого

В Уфе врачи Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) и регионального кардиоцентра успешно провели операцию 11-летней девочке, получившей пулевое ранение сердца. Глава Минздрава Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил в Telegram, что инцидент произошёл в Иглинском районе по причине несчастного случая с пневматическим оружием.

«Скорая помощь доставила ребёнка в РДКБ в тяжёлом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой лёгкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании», — рассказал Рахматуллин.

Ранение школьница получила из-за «несчастного случая с пневматическим оружием». Фото © Telegram / Айрат Рахматуллин

Хирурги из двух медицинских учреждений выполнили юной пациентке операцию на грудной клетке, в ходе которой удалили пулю. Затем девочку направили в кардиологический центр для продолжения лечения.