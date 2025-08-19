Подмосковные врачи достали пулю из бьющегося сердца подростка без единого разреза
Врачи московского Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 16-летнего школьника с пулей в сердце. Он получил серьёзное ранение груди от пневматического оружия. Инцидент произошёл во время игры с друзьями, рассказали представители Минздрава Московской области.
Хирурги Центра Рошаля спасли подростка с пулей в сердце. Фото © Минздрав Московской области
Медицинское обследование показало, что пуля проникла в грудную клетку и оказалась в непосредственной близости от сердца, а именно в полости перикарда, что представляло серьёзную угрозу для жизни пациента и требовало немедленной операции. В итоге хирургическое вмешательство прошло успешно, состояние подростка стабилизировалось, и он был выписан из больницы.
«Инородное тело мигрировало в опаснейшую зону — между лёгочными венами у задней поверхности предсердия. Мы выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда, работая буквально в миллиметрах от жизненно важных структур. Особую сложность представляла необходимость манипулировать инструментами в условиях ограниченного обзора и постоянного движения сердца», — рассказывает заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.
В ходе операции медикам удалось извлечь инородное тело без единого разреза.
Ранее подмосковные врачи спасли восьмилетнего мальчика, который полгода проходил с пластиковым колпачком в лёгких, что привело к развитию осложнений. Ребёнок случайно вдохнул пластиковый колпачок от ручки, но не стал рассказывать родителям.