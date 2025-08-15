Врачи спасли пятилетнего мальчика, в животе которого «припарковалась» гоночная машинка

Игра с любимым автопарком обернулась для пятилетнего мальчика неприятным происшествием. Ребёнок случайно проглотил один из экземпляров своей коллекции игрушечную машинку. Об этом он сразу сообщил родителям, и те незамедлительно вызвали скорую помощь. Юного пациента доставили в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, пресс-служба которого и рассказала о случившемся.

Машинку обнаружили в желудке мальчика. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Врачи-эндоскописты провели рентген-диагностику юному пациенту, точно установили место «парковки» гоночной машинки в желудке и успешно её извлекли.

«Благодаря быстрым действиям родителей, менее чем через час после происшествия ребёнок уже был в операционной. В ходе эндоскопической процедуры мы аккуратно извлекли машинку с помощью специального инструмента — корзинки Дормиа», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

По словам Иноземцева, всё хирургическое вмешательство заняло не более 10 минут и прошло без единого разреза. К счастью, инородный предмет не повредил желудок, и мальчик был выписан в тот же день. Ребёнок чувствует себя хорошо и теперь пакует все машинки только в игрушечном гараже.