Врачи восстановили нос мальчику, изуродованному голодными хаски

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ завершили серию операций по восстановлению носа мальчика из Сочи, пострадавшего от нападения соседских хаски. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале медучреждения.

Видео © Telegram / Российская детская клиническая больница

«Мы завершили комплексную реконструкцию наружного носа ребёнка. Этот этап хирургического лечения состоял из нескольких вмешательств. В результате отмечаем полноценное приживление кожного лоскута, который был ранее сформирован на лбу пациента», — заявил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов. По его словам, сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и находится в больнице вместе с родителями.