Врачи восстановили нос мальчику, изуродованному голодными хаски
Врачи РДКБ завершили реконструкцию носа мальчика после нападения хаски в Сочи
Обложка © Telegram / Российская детская клиническая больница
Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ завершили серию операций по восстановлению носа мальчика из Сочи, пострадавшего от нападения соседских хаски. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале медучреждения.
Видео © Telegram / Российская детская клиническая больница
«Мы завершили комплексную реконструкцию наружного носа ребёнка. Этот этап хирургического лечения состоял из нескольких вмешательств. В результате отмечаем полноценное приживление кожного лоскута, который был ранее сформирован на лбу пациента», — заявил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов. По его словам, сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и находится в больнице вместе с родителями.
Как уточнил специалист, в будущем мальчику предстоит ещё ряд процедур, включая реконструкцию губы и дополнительные эстетические операции. В РДКБ отметили, что всё лечение, включая высокотехнологичные хирургические вмешательства, проводится в рамках обязательного медицинского страхования.
Напомним, в конце февраля в Сочи голодные хаски выгрызли школьнику лицо. В критическом состоянии его доставили в местную больницу, а затем в Москву. В начале марта ребёнок очнулся и начал разговаривать. Близкие говорят, что он идёт на поправку. В апреле школьник впервые после сложнейших операций вышел на улицу. Хозяину собак назначили наказание.