Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 10:38

Врачи восстановили нос мальчику, изуродованному голодными хаски

Врачи РДКБ завершили реконструкцию носа мальчика после нападения хаски в Сочи

Обложка © Telegram / Российская детская клиническая больница

Обложка © Telegram / Российская детская клиническая больница

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ завершили серию операций по восстановлению носа мальчика из Сочи, пострадавшего от нападения соседских хаски. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале медучреждения.

Видео © Telegram / Российская детская клиническая больница

«Мы завершили комплексную реконструкцию наружного носа ребёнка. Этот этап хирургического лечения состоял из нескольких вмешательств. В результате отмечаем полноценное приживление кожного лоскута, который был ранее сформирован на лбу пациента», — заявил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов. По его словам, сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и находится в больнице вместе с родителями.

Как уточнил специалист, в будущем мальчику предстоит ещё ряд процедур, включая реконструкцию губы и дополнительные эстетические операции. В РДКБ отметили, что всё лечение, включая высокотехнологичные хирургические вмешательства, проводится в рамках обязательного медицинского страхования.

Напомним, в конце февраля в Сочи голодные хаски выгрызли школьнику лицо. В критическом состоянии его доставили в местную больницу, а затем в Москву. В начале марта ребёнок очнулся и начал разговаривать. Близкие говорят, что он идёт на поправку. В апреле школьник впервые после сложнейших операций вышел на улицу. Хозяину собак назначили наказание.

Александра Мышляева
