В Сочи вынесли приговор хозяину псов, которые разорвали лицо 9-летнего мальчика

В Сочи владелец собак, которые растерзали лицо девятилетнему мальчику, предстал перед судом. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствие установило, что 26 февраля 2025 года две собаки породы хаски напали на ребёнка, потому что остались без должного присмотра, питания и воды на участке.

Мужчина вместе с хаски. Фото © Telegram / Kub Mash