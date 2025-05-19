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Регион
19 мая, 12:28

В Сочи вынесли приговор хозяину псов, которые разорвали лицо 9-летнего мальчика

Суд признал виновным хозяина хаски, которые растерзали лицо мальчика в Сочи

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Сочи владелец собак, которые растерзали лицо девятилетнему мальчику, предстал перед судом. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствие установило, что 26 февраля 2025 года две собаки породы хаски напали на ребёнка, потому что остались без должного присмотра, питания и воды на участке.

Мужчина вместе с хаски. Фото © Telegram / Kub Mash

Мужчина вместе с хаски. Фото © Telegram / Kub Mash

Подсудимый, признавший свою вину, объяснил случившееся неблагоприятными погодными условиями, которые помешали ему вовремя покормить питомцев. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Опубликовано первое фото мальчика из Сочи, которому хаски выгрызли лицо
Опубликовано первое фото мальчика из Сочи, которому хаски выгрызли лицо

Напомним, в конце февраля в Сочи голодные хаски набросились на школьника и изуродовали ему лицо. После госпитализации в критическом состоянии в местную больницу, мальчика перевезли в Москву. Только в начале марта ребёнок пришёл в себя и начал говорить. По словам отца, состояние мальчика улучшается. В апреле школьник впервые после сложнейших операций вышел на прогулку.

Алиса Хуссаин
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