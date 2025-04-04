Опубликовано первое фото мальчика из Сочи, которому хаски выгрызли лицо
Появилось первое фото покусанного хаски мальчика из Сочи, он идёт на поправку
Пострадавший мальчик. Обложка © Telegram / 360.ru
Мальчик, которому в Сочи две собаки породы хаски изодрали лицо, чувствует себя намного лучше. Сейчас ребёнок занят сборкой конструктора в больничной палате, но впереди предстоит ещё несколько операций, сообщает 360.ru со ссылкой на его отца.
По словам мужчины, сейчас его сын ощущает себя неплохо, а от капельниц и уколов его избавили. Семья ожидает итоги анализов, а на следующей неделе врачи планируют провести мальчику новую операцию.
«Нормально дела, чувствует хорошо, капельницы убрали, уколы убрали. Теперь ждём результаты анализов, на следующей неделе будем планировать ещё операцию», — сказал папа мальчика.
Напомним, что в феврале две собаки набросились на мальчика в Сочи, когда он гулял с родителями. В критическом состоянии его госпитализировали. Псы буквально выгрызли ему лицо. 6 марта ребёнок вышел из комы и сказал своё первое слово. Впереди его ждут пластические операции. Однако у семьи появилась проблема, ведь первая супруга отца пострадавшего украла со счёта мужчины 3 млн, которые он хотел потратить на лечение.