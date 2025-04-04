Опубликовано первое фото мальчика из Сочи, которому хаски выгрызли лицо

Мальчик, которому в Сочи две собаки породы хаски изодрали лицо, чувствует себя намного лучше. Сейчас ребёнок занят сборкой конструктора в больничной палате, но впереди предстоит ещё несколько операций, сообщает 360.ru со ссылкой на его отца.

По словам мужчины, сейчас его сын ощущает себя неплохо, а от капельниц и уколов его избавили. Семья ожидает итоги анализов, а на следующей неделе врачи планируют провести мальчику новую операцию.