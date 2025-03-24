Мачеха покусанного хаски в Сочи мальчика украла 3 млн на его лечение

Житель Сочи Валентин Королёв, чей сын стал жертвой хаски, испытывающих голод, сообщил, что его бывшая супруга похитила средства, предназначенные для лечения ребёнка. По его утверждениям, с его счёта пропало 3 миллиона рублей.

Выяснилось, что женщина сняла деньги по доверенности, выданной бывшим супругам в 2018 году для целей раздела имущества и продажи земельных участков. Однако данный документ стал недействительным, так как мужчина изменил свои паспортные данные. Поэтому снятие средств оказалось незаконным, считает Королёв. В настоящее время злоумышленница не выходит на связь. Также отмечается, что она не является биологической матерью ребёнка.