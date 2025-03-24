Мачеха покусанного хаски в Сочи мальчика украла 3 млн на его лечение
Житель Сочи Валентин Королёв, чей сын стал жертвой хаски, испытывающих голод, сообщил, что его бывшая супруга похитила средства, предназначенные для лечения ребёнка. По его утверждениям, с его счёта пропало 3 миллиона рублей.
«С сыном все нормально, всё хорошо, но у меня случилась беда. У меня украли деньги с накопительного счёта. 3 млн там лежало. Я даже знаю, кто украл. Моя бывшая жена, которая живёт в Белореченске, украла у меня деньги», — рассказал мужчина изданию «Кубань Информ».
Выяснилось, что женщина сняла деньги по доверенности, выданной бывшим супругам в 2018 году для целей раздела имущества и продажи земельных участков. Однако данный документ стал недействительным, так как мужчина изменил свои паспортные данные. Поэтому снятие средств оказалось незаконным, считает Королёв. В настоящее время злоумышленница не выходит на связь. Также отмечается, что она не является биологической матерью ребёнка.
Напомним, агрессивные хаски напали на школьника и разорвали ему лицо в Сочи в конце февраля. Мальчика госпитализировали в критическом состоянии в местную больницу, а затем перевезли в столичную клинику. Только 6 марта ребёнок вышел из искусственной комы и смог произнести своё первое слово. Отец мальчика рассказал, что сын идёт на поправку. Впереди его ждут пластические операции.
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