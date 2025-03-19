«Пришивали 14 часов»: Отец покусанного хаски в Сочи мальчика раскрыл подробности операции
Покусанному хаски в Сочи мальчику 14 часов пришивали верхнюю губу и щёки
Мальчику, на которого напали две агрессивные хаски в Сочи, провели 14-часовую операцию и пришили верхнюю губу и щёки. Об этом сообщил отец ребёнка Валентин Королёв.
«14 часов длилась операция — понимаете, каждый сосудик сшить. Ждём, надеемся, что приживётся, отторжения не будет. Пришивали лоскут: верхняя губа, щёки», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».
Королёв отметил, что в настоящее время его сын находится под наркозом в реанимации и подключён к аппарату ИВЛ. Валентин ожидает, когда мальчика привезут к нему в палату. Отец пострадавшего выразил надежду, что после операции не возникнет некроза или отторжения, после чего начнется процесс пришивания носа.
«По срокам, конечно, непонятно, потому что это всё долго, нужно прижиться. Надеюсь и верю, что всё будет хорошо», — подытожил мужчина.
Напомним, в конце февраля агрессивные хаски напали на школьника и разорвали ему лицо в Адлере. В это время отец ждал сына у машины и даже не подозревал о нападении псов. Мальчика доставили в местную больницу в критическом состоянии, а затем перевели в клинику в Москве. На протяжении этого времени он находился в искусственной коме. 6 марта ребёнок пришёл в сознание и смог произнести своё первое слово. Отец мальчика рассказал, что сын идёт на поправку. Впереди у него — реконструктивно-пластическая операция.
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