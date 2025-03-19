«Пришивали 14 часов»: Отец покусанного хаски в Сочи мальчика раскрыл подробности операции

Мальчику, на которого напали две агрессивные хаски в Сочи, провели 14-часовую операцию и пришили верхнюю губу и щёки. Об этом сообщил отец ребёнка Валентин Королёв.

«14 часов длилась операция — понимаете, каждый сосудик сшить. Ждём, надеемся, что приживётся, отторжения не будет. Пришивали лоскут: верхняя губа, щёки», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

Королёв отметил, что в настоящее время его сын находится под наркозом в реанимации и подключён к аппарату ИВЛ. Валентин ожидает, когда мальчика привезут к нему в палату. Отец пострадавшего выразил надежду, что после операции не возникнет некроза или отторжения, после чего начнется процесс пришивания носа.