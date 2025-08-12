В Подмосковье врачи удалили у пациентки кисту размером с голову ребёнка

Врачи Щёлковской больницы спасли 71-летнюю пациентку, внутри которой выросла огромная киста. За медицинской помощью женщина обратилась из-за сильной боли внизу живота и в области поясницы. Об этом Life.ru сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области

В ходе обследования врачи обнаружили перекрут придатков матки и объёмное образование диаметром около 20 сантиметров. Пациентку экстренно прооперировали.

«Это оказалась доброкачественная «дермоидная» киста яичника, внутри которой была слизеобразная масса, состоящая из жировой ткани и волос», — рассказала заведующая гинекологическим отделением больницы Ольга Червинская.

Пациентку уже выписали домой.

По словам специалистов, подобные кисты могут содержать также хрящи, ногти и даже зубы. Образование может долго развиваться без симптомов, но при этом присутствует риск злокачественного перерождения и других осложнений.