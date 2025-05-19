Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 10:17

В лёгких младенца после обычного ОРВИ выросла 15-сантиметровая киста

Врачи центра Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту из лёгкого 8-месячного малыша

Фото © freepik/Freepik

Фото © freepik/Freepik

Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли младенца с осложнением после ОРВИ: в лёгком 8-месячного мальчика выявили кисту размером 15 сантиметров. Она занимала почти всю верхнюю долю правого лёгкого и мешала органу нормально расти.

Врачи центра Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту из лёгкого 8-месячного малыша. Фото © Центр Рошаля

Врачи центра Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту из лёгкого 8-месячного малыша. Фото © Центр Рошаля

Врачи диагностировали кистозную мальформацию. Для патологии характерны такие осложнения как рост кист и воспалительный процесс, что и произошло у ребёнка. Команда медиков под руководством заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко провела торакоскопическую операцию: кисту удалили малоинвазивно, без внешних разрезов. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно.

«Без разреза нам удалось аккуратно удалить кисту вместе с поражённой частью верхней доли правого лёгкого», — сообщил хирург Никита Степаненко.

Мальчика с ручкой в глазу и кровотечением доставили в подмосковную больницу прямо из школы
Мальчика с ручкой в глазу и кровотечением доставили в подмосковную больницу прямо из школы

Это не первый случай, когда врачи центра Рошаля справляются с нетипичной задачей. Ранее хирурги извлекли 15-сантиметровую ложку из желудка 14-летней школьницы. Девочка пыталась достать застрявший кусок яблока и случайно проглотила столовый прибор. Операция длилась около часа и завершилась успешно.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar