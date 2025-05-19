В лёгких младенца после обычного ОРВИ выросла 15-сантиметровая киста

Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли младенца с осложнением после ОРВИ: в лёгком 8-месячного мальчика выявили кисту размером 15 сантиметров. Она занимала почти всю верхнюю долю правого лёгкого и мешала органу нормально расти.

Врачи центра Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту из лёгкого 8-месячного малыша. Фото © Центр Рошаля

Врачи диагностировали кистозную мальформацию. Для патологии характерны такие осложнения как рост кист и воспалительный процесс, что и произошло у ребёнка. Команда медиков под руководством заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко провела торакоскопическую операцию: кисту удалили малоинвазивно, без внешних разрезов. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно.

«Без разреза нам удалось аккуратно удалить кисту вместе с поражённой частью верхней доли правого лёгкого», — сообщил хирург Никита Степаненко.