В центре Рошаля врачи извлекли из живота девочки 15-сантиметровую ложку

Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 14-летнюю школьницу. Специалисты извлекли 15-сантиметровую ложку прямо из её желудка. Несчастный случай произошёл, когда девочка пыталась извлечь застрявший в горле кусочек яблока с помощью столового прибора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Врачи Центра Рошаля извлекли 15-сантиметровую ложку из желудка девочки. Фото © пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Оперативно проведённая рентгенография подтвердила наличие инородного тела. Как выяснилось, ложка заняла опасное положение: один конец упирался в желудок, а другой — в двенадцатиперстную кишку.