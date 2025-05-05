В центре Рошаля врачи извлекли из живота девочки 15-сантиметровую ложку
Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 14-летнюю школьницу. Специалисты извлекли 15-сантиметровую ложку прямо из её желудка. Несчастный случай произошёл, когда девочка пыталась извлечь застрявший в горле кусочек яблока с помощью столового прибора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Врачи Центра Рошаля извлекли 15-сантиметровую ложку из желудка девочки. Фото © пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Оперативно проведённая рентгенография подтвердила наличие инородного тела. Как выяснилось, ложка заняла опасное положение: один конец упирался в желудок, а другой — в двенадцатиперстную кишку.
Слаженная команда врачей, вооружившись эндоскопическим оборудованием, ювелирно извлекла инородный предмет. Сначала ложку освободили из двенадцатиперстной кишки с помощью специальной петли, затем, используя эндоскопические щипцы, переместили в глотку, откуда и извлекли хирургическим зажимом. По словам врача-эндоскописта Дарьи Степаненко, операция, длившаяся около часа, завершилась полным успехом.
Ранее специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно провели операцию по восстановлению зрения у 10-летнего пациента, который получил серьёзную травму глаза. Ребёнок получил повреждение правого глаза из-за попадания осколков стекла. Уже на следующий день после оперативного вмешательства у пациента была замечена реакция зрачка на свет. Также в клинике Рошаля специалисты успешно удалили иглу из стопы десятилетнего пациента. Мальчик получил травму, когда вырезал печенье из «Игры в кальмара», и случайно наступил на острый предмет.
Life.ru