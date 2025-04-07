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7 апреля, 09:27

10-летний мальчик засадил иглу в стопу, вырезая печенье из «Игры в кальмара»

В Центре Рошаля врачи извлекли иглу из стопы 10-летнего ребёнка

10-летний мальчик наступил на одну из иголок. Фото © Предоставлено Life.ru

10-летний мальчик наступил на одну из иголок. Фото © Предоставлено Life.ru

10-летний мальчик получил травму стопы, вырезая печенье из «Игры в кальмара». Ребёнок наступил на иглу и был госпитализирован в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

10-летний мальчик наступил на одну из иголок. Фото © Предоставлено Life.ru

10-летний мальчик наступил на одну из иголок. Фото © Предоставлено Life.ru

Как сообщили Life.ru, мальчик использовал набор, в котором находились готовое печенье и металлические иглы. С помощью них необходимо было вырезать печенье по контуру, как в знаменитом сериале. Однако ребёнок наступил на одну из иголок, засадив её в свою стопу.

Заведующий травматологическим пунктом Артём Лисенков рассказал, что в больнице врачи сделали рентген, который подтвердил наличие инородного тела в стопе. Иглу аккуратно достали специальным инструментом «Москит». Процедура заняла не больше 3 минут и прошла успешно. Спустя несколько часов пациента уже выписали домой.

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Алена Пенчугина
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