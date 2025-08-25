Девочка отравилась алкоголем в детском лагере в Калининградской области

Пятнадцатилетняя девочка была госпитализирована с признаками алкогольной интоксикации из детского оздоровительного лагеря в Светлогорске. О происшествии сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что ребёнок был доставлен в медицинское учреждение из детского лагеря. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают торговую точку, в которой ребёнок приобрела спиртосодержащую продукцию», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что против законных представителей подростка возбудят административное дело по статье 20.22 КоАП РФ, поскольку сама пострадавшая не достигла возраста административной ответственности. Данная норма предусматривает наказание для родителей или опекунов за нахождение детей младше шестнадцати лет в состоянии опьянения.