Массовое отравление парами хлора произошло в термальном комплексе в Кирове
SHOT: Не менее пяти человек пострадали от паров хлора в Море парке в Кирове
В термальном комплексе «Море парк» в Кирове произошло массовое отравление парами хлора, пострадавшие пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах. К медикам обратились как минимум пять человек, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, инцидент случился в зоне с бассейнами и парными. Очевидцы утверждают, что среди пострадавших находятся двое 11-летних детей. В настоящее время комплекс закрыт. Выясняются обстоятельства ЧП.
Ранее Life.ru сообщал, что в термальном комплексе Екатеринбурга хлором отравились более 30 человек. По данным Минздрава, у 13 пострадавших диагностировали удовлетворительное состояние, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.