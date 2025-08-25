Массовое отравление парами хлора произошло в термальном комплексе в Кирове

В термальном комплексе «Море парк» в Кирове произошло массовое отравление парами хлора, пострадавшие пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах. К медикам обратились как минимум пять человек, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент случился в зоне с бассейнами и парными. Очевидцы утверждают, что среди пострадавших находятся двое 11-летних детей. В настоящее время комплекс закрыт. Выясняются обстоятельства ЧП.