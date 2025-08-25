Мессенджер MAX
25 августа, 14:48

Массовое отравление парами хлора произошло в термальном комплексе в Кирове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TanyaZhe

В термальном комплексе «Море парк» в Кирове произошло массовое отравление парами хлора, пострадавшие пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах. К медикам обратились как минимум пять человек, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент случился в зоне с бассейнами и парными. Очевидцы утверждают, что среди пострадавших находятся двое 11-летних детей. В настоящее время комплекс закрыт. Выясняются обстоятельства ЧП.

Ранее Life.ru сообщал, что в термальном комплексе Екатеринбурга хлором отравились более 30 человек. По данным Минздрава, у 13 пострадавших диагностировали удовлетворительное состояние, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.

