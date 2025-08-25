Камера сняла гибель мужчины в бассейне престижного петербургского фитнес-клуба

Посетитель утонул в бассейне фитнес-клуба «Спортлайф» на улице Маршала Захарова в Петербурге, сообщает Mash на Мойке. Вдова обвиняет в трагедии персонал.

Посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне в Петербурге. Видео © Mash на Мойке

По её словам, 53-летний супруг в течение двух лет активно тренировался в этом спортивном комплексе. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина внезапно исчез под водой и провёл на дне бассейна приблизительно две минуты. Это заметила другая клиентка, которая и подняла тревогу.

Спортсмена извлекли из воды и предприняли несколько попыток реанимации, однако они не увенчались успехом. Как сообщила вдова, она уже обратилась в правоохранительные органы, где сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Она убеждена, что к гибели её супруга привело халатное отношение дежурных спасателей и медиков, которых в критический момент не было на рабочих местах для контроля за обстановкой.

Представители фитнес-сети «Спортлайф» отказались давать какие-либо комментарии по поводу случившегося, сославшись на конфиденциальность информации.