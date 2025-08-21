Россиянин из последних сил вытолкнул тонущую в море любимую и ушёл на дно в Таиланде
Российский турист погиб на Пхукете, спасая ночью девушку от мощной волны
Обложка © Полиция Таиланда
Российский турист погиб во время ночного купания на острове Пхукет в Таиланде, спасая тонувшую девушку. Его унесло в море мощной волной. О трагедии сообщила местная полиция.
Видео © Полиция Таиланда
Спасатели достали тело утонувшего россиянина. Фото © Полиция Таиланда
Трагедия произошла в ночь на среду на побережье между пляжами Банана и Найтон. 35-летний Денис Конёнков и его 24-летняя спутница Камила Шарипова зашли в воду уже после полуночи, когда на них обрушилась большая волна. По данным правоохранителей, мужчина успел подтолкнуть девушку в сторону берега, после чего его самого отбросило в открытое море. Спасатели вскоре обнаружили и извлекли из воды тело погибшего россиянина.
