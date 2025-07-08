12-летний мальчик потерял сознание и умер в санатории в Ленобласти
12-летний школьник умер в пульмонологическом санатории в Ленобласти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beenicebeelove
Страдающий от астмы 12-летний школьник умер в пульмонологическом санатории в селе Колчаново Ленинградской области. 7 июля ребёнок пожаловался медперсоналу на проблемы с дыханием, ему сразу начали делать ингаляции и ввели инъекцию внутримышечно, но он начал терять сознание. Откачать мальчика не удалось. Следственный отдел по городу Волхову СУ СК России по Ленинградской области завёл уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — рассказали вс управлении.
Сейчас выясняется точная причина смерти ребёнка. По предварительной версии следкома, мальчик умер в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками санатория.
Ранее трагический инцидент произошёл в селе Билютай Республики Бурятия, где в результате возгорания частного жилого дома погиб трёхлетний ребенок. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело малыша в горящем помещении. По факту случившегося назначена проверка.