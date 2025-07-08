12-летний мальчик потерял сознание и умер в санатории в Ленобласти

Страдающий от астмы 12-летний школьник умер в пульмонологическом санатории в селе Колчаново Ленинградской области. 7 июля ребёнок пожаловался медперсоналу на проблемы с дыханием, ему сразу начали делать ингаляции и ввели инъекцию внутримышечно, но он начал терять сознание. Откачать мальчика не удалось. Следственный отдел по городу Волхову СУ СК России по Ленинградской области завёл уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — рассказали вс управлении.

Сейчас выясняется точная причина смерти ребёнка. По предварительной версии следкома, мальчик умер в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками санатория.