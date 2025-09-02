Умершей под Ульяновском школьнице установили кардиостимулятор 6 лет назад
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Кардиостимулятор, сбой которого привела к смерти школьницы на торжественной линейке 1 сентября в Ульяновской области, был установлен шесть лет назад. Об этом изданию 73.online рассказал глава Чердаклинского района Юрий Нестеров.
По его словам, устройство было имплантировано для коррекции серьёзного врождённого заболевания — порока сердца. Около 10:30 утра девочке стало плохо, и она потеряла сознание на территории школы.
Учитель оперативно доставил ребёнка в участковую больницу, где медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Несмотря на получасовые усилия врачей, спасти жизнь школьницы не удалось — смерть была констатирована в 11:00.
Напомним, сообщения о трагической гибели 12-летней школьницы появились накануне. Позже в правоохранительных органах обнародовали причину смерти — к ней привёл неожиданный отказ кардиостимулятора.