Умершей под Ульяновском школьнице установили кардиостимулятор 6 лет назад

Кардиостимулятор, сбой которого привела к смерти школьницы на торжественной линейке 1 сентября в Ульяновской области, был установлен шесть лет назад. Об этом изданию 73.online рассказал глава Чердаклинского района Юрий Нестеров.

По его словам, устройство было имплантировано для коррекции серьёзного врождённого заболевания — порока сердца. Около 10:30 утра девочке стало плохо, и она потеряла сознание на территории школы.