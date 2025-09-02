Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 15:07

Умершей под Ульяновском школьнице установили кардиостимулятор 6 лет назад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Кардиостимулятор, сбой которого привела к смерти школьницы на торжественной линейке 1 сентября в Ульяновской области, был установлен шесть лет назад. Об этом изданию 73.online рассказал глава Чердаклинского района Юрий Нестеров.

По его словам, устройство было имплантировано для коррекции серьёзного врождённого заболевания — порока сердца. Около 10:30 утра девочке стало плохо, и она потеряла сознание на территории школы.

Учитель оперативно доставил ребёнка в участковую больницу, где медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Несмотря на получасовые усилия врачей, спасти жизнь школьницы не удалось — смерть была констатирована в 11:00.

Пилот с инфарктом посадил вертолёт с пассажирами на вулкан на Камчатке и умер
Пилот с инфарктом посадил вертолёт с пассажирами на вулкан на Камчатке и умер

Напомним, сообщения о трагической гибели 12-летней школьницы появились накануне. Позже в правоохранительных органах обнародовали причину смерти — к ней привёл неожиданный отказ кардиостимулятора.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar