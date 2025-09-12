Единый день голосования
12 сентября, 20:00

Экс-баскетболистка «Динамо» и сборной Австралии умерла в 30 лет от рака груди

Тиана Мангакайя. Обложка © Федерация баскетбола Австралии

Бывшая баскетболистка московского «Динамо» и сборной Австралии Тиана Мангакайя скончалась в возрасте 30 лет от онкологического заболевания. О гибели спортсменки сообщила пресс-служба Федерации баскетбола страны.

Тиана страдала от рака молочной железы. Диагноз поставили в 2019 году. Несмотря на курс химиотерапии и проведённую операцию, болезнь вернулась. Спортсменка сама говорила, что её состояние ухудшается. Через неделю после её последнего заявления она ушла из жизни.

Мангакайя играла за московское «Динамо» в сезоне 2021/22. В 2021 году она завоевала бронзовую медаль Кубка Азии в составе австралийской сборной.

Ранее Life.ru сообщал о смерти президента футбольного клуба «Пересвет» Алексея Карбовского. Он скончался от рака после 30 курсов химиотерапии, продолжая работать и развивать команду до последнего.

