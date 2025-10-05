«На наших глазах»: Умерла страдавшая от Альцгеймера бабушка Водонаевой
Алёна Водонаева рассказала о смерти своей бабушки
Умерла бабушка Алёны Водонаевой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenavodonaeva
Бабушка телеведущей Алёны Водонаевой — Наталья — скончалась после многолетней борьбы с болезнью Альцгеймера. О трагедии модель сообщила в своём личном блоге, поделившись подробностями последних минут жизни родного человека.
Умерла бабушка Алёны Водонаевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenavodonaeva
«Бабушка только что ушла. Мы с братом были с ней в этот момент. Просто на наших глаза. Ушла спокойно и тихо», — написала экс-участница шоу «Дом-2».
Диагноз был поставлен пять лет назад, а пандемия существенно усугубила состояние пожилой женщины. Со временем у неё стали проявляться провалы в памяти. Наталья забывала имена близких и важные события, а затем появились обидчивость и вспышки агрессии.
Мама модели взяла на себя основной уход, однако это оказалось морально тяжело. Прошлым летом Водонаева сообщила, что бабушка была размещена в специализированном пансионате с круглосуточным медицинским наблюдением. В начале октября состояние здоровья Натальи резко ухудшилось.
Ранее ушла из жизни мама певца Леонида Агутина — Людмила. Ей было 85 лет. Мама артиста страдала рядом заболеваний, в том числе болезнью Паркинсона. По словам Агутина, он знал о неизбежности её смерти, но не верил в это.
