«Самая страшная потеря»: Лариса Долина высказалась о горе в семье Агутина
Певица Лариса Долина поддержала Леонида Агутина после смерти его матери
Леонид Агутин и Лариса Долина. Обложка © VK / Леонид Агутин, © ТАСС / Артем Геодакян
Певец Леонид Агутин столкнулся с тяжёлой утратой — после продолжительной болезни скончалась его мама, Людмила Леонидовна. Поддержку артисту в это трудное время выразили его звёздные коллеги, многие из которых сами пережили подобное горе.
По словам Ларисы Долиной, с мамой Леонид всегда сохранял очень близкие отношения, что было известно и в их профессиональном кругу. Певица отметила, что мать значила для Агутина очень многое, дав ему не только жизнь, но и ощущение счастья и свободы.
«Потеря мамы — это самая страшная потеря в жизни любого человека», — говорит Долина в беседе с сайтом MK.ru. Артистка добавила, что, несмотря на всю боль, она надеется на силу духа Агутина и желает ему пережить горе как можно спокойнее.
Напомним, недавно стало известно о смерти матери Леонида Агутина — Людмилы. Она долгое время боролась с рядом недугов, включая болезнь Паркинсона. Женщина работала учительницей начальных классов, всю жизнь она посвятила работе в столичной школе.