«Самая страшная потеря»: Лариса Долина высказалась о горе в семье Агутина

Певец Леонид Агутин столкнулся с тяжёлой утратой — после продолжительной болезни скончалась его мама, Людмила Леонидовна. Поддержку артисту в это трудное время выразили его звёздные коллеги, многие из которых сами пережили подобное горе.

По словам Ларисы Долиной, с мамой Леонид всегда сохранял очень близкие отношения, что было известно и в их профессиональном кругу. Певица отметила, что мать значила для Агутина очень многое, дав ему не только жизнь, но и ощущение счастья и свободы.

«Потеря мамы — это самая страшная потеря в жизни любого человека», — говорит Долина в беседе с сайтом MK.ru. Артистка добавила, что, несмотря на всю боль, она надеется на силу духа Агутина и желает ему пережить горе как можно спокойнее.