22 сентября, 17:14

Юрист рассказал, есть ли другие наследники у покойной матери Агутина

Юрист Хаменский: Агутин является пока единственным наследником покойной матери

Леонид Агутин. Обложка © VK / Леонид Агутин

Российский исполнитель Леонид Агутин является основным претендентом на наследство своей матери — Людмилы. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Александр Хаминский.

«С учётом того, что у Людмилы Агутиной был только один сын, а с мужем – отцом Леонида Агутина — она давно разведена, единственным наследником по закону является Леонид. Если Людмила оставила завещание, то доля Леонида в наследстве могла быть изменена», — рассказал Хаминский.

По словам эксперта, текущее законодательство предоставляет полугодовой срок для объявления других потенциальных претендентов на наследство. Юрист подчеркнул, что при отсутствии заявлений от других наследников в течение установленного периода, Агутин получит полное право на оформление наследства в собственность.

Напомним, что накануне не стало матери Леонида Агутина — Людмилы. Она скончалась у себя дома на 86-м году жизни. У мамы певца было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона. Известно, что всю жизнь она проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.

Юлия Сафиулина
