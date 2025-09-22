Юрист рассказал, есть ли другие наследники у покойной матери Агутина

Российский исполнитель Леонид Агутин является основным претендентом на наследство своей матери — Людмилы. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Александр Хаминский.

«С учётом того, что у Людмилы Агутиной был только один сын, а с мужем – отцом Леонида Агутина — она давно разведена, единственным наследником по закону является Леонид. Если Людмила оставила завещание, то доля Леонида в наследстве могла быть изменена», — рассказал Хаминский.

По словам эксперта, текущее законодательство предоставляет полугодовой срок для объявления других потенциальных претендентов на наследство. Юрист подчеркнул, что при отсутствии заявлений от других наследников в течение установленного периода, Агутин получит полное право на оформление наследства в собственность.