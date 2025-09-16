Стало известно, кому Талызина оставила многомиллионное наследство

Всё имущество советской и российской актрисы Валентины Талызиной, согласно её последней воле, перейдёт к единственной внучке Анастасии. Об этом свидетельствуют данные, распространённые изданием aif.ru.

«Завещание есть. Всё останется в семье. Никуда ничего не уйдёт. У Талызиной есть единственная наследница — внучка Настя Талызина. Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, всё организовала», — уточнил инсайдер.

По условиям официально оформленного завещания, актриса оставила в наследство свою квартиру в Москве на Большой Никитской улице (оценочная стоимость 50 млн рублей) и загородный дом в элитном Кратово (ориентировочная цена 40-50 млн рублей). Оба объекта войдут в состав наследственного фонда.

Кроме объектов недвижимости, в перечень включены эксклюзивные права на интеллектуальную собственность, включая сценарий документальной ленты о жизни Ивана Бунина. Внучка наследует и будущие гонорары от продолжающегося проката фильмов и мультипликационных проектов с участием Талызиной. Инсайдер особо подчеркнул, что дочь актрисы Ксения Хаирова полностью поддерживает волю матери.