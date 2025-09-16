Стало известно, кому Талызина оставила многомиллионное наследство
Валентина Талызина указала в завещании, что наследство достанется её внучке
Валентина Талызина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Всё имущество советской и российской актрисы Валентины Талызиной, согласно её последней воле, перейдёт к единственной внучке Анастасии. Об этом свидетельствуют данные, распространённые изданием aif.ru.
«Завещание есть. Всё останется в семье. Никуда ничего не уйдёт. У Талызиной есть единственная наследница — внучка Настя Талызина. Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, всё организовала», — уточнил инсайдер.
По условиям официально оформленного завещания, актриса оставила в наследство свою квартиру в Москве на Большой Никитской улице (оценочная стоимость 50 млн рублей) и загородный дом в элитном Кратово (ориентировочная цена 40-50 млн рублей). Оба объекта войдут в состав наследственного фонда.
Кроме объектов недвижимости, в перечень включены эксклюзивные права на интеллектуальную собственность, включая сценарий документальной ленты о жизни Ивана Бунина. Внучка наследует и будущие гонорары от продолжающегося проката фильмов и мультипликационных проектов с участием Талызиной. Инсайдер особо подчеркнул, что дочь актрисы Ксения Хаирова полностью поддерживает волю матери.
Напомним, что Валентина Илларионовна скончалась 21 июня, ей было 90 лет. В последние месяцы жизни она мужественно боролась с тяжёлым заболеванием — у актрисы диагностировали онкологию. Артистку похоронили на 25-м участке Ваганьковского кладбища, где она заранее приобрела место рядом с могилой своей матери.