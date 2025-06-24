Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с матерью

Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной завершились. Актриса была предана земле на 25-м участке Ваганьковского кладбища, где она заранее приобрела место рядом с могилой своей матери. На этом же участке покоятся известные личности, такие как вратарь Лев Яшин и певец Игорь Тальков.

Могила Талызиной. Фото © Life.ru

Церемония прощания с артисткой прошла в театре имени Моссовета. С самого утра у театра собрались сотни поклонников с цветами и венками. В зрительном зале установили гроб с телом актрисы, украшенный букетами. Родные и близкие заняли места у гроба, держа в руках цветы. Под громкие аплодисменты гроб вынесли из театра. Процессию возглавил портрет Талызиной и её награды. Дочь актрисы, Ксению Хаирову, выводили из здания под руки.

Могила Талызиной. Фото © Life.ru