Вели под руки за гробом: Дочери Талызиной стало плохо на похоронах матери
Дочь Талызиной Хаирова не могла ходить сама на похоронах матери
На похоронах актрисы Валентины Талызиной её дочери, Ксении Хаировой, стало плохо. Во время выноса гроба 56-летняя наследница не могла идти самостоятельно и нуждалась в поддержке мужчин, присутствовавших на траурной церемонии.
Дочь и внучка Талызиной проводили её в последний путь. Видео © Life.ru
Когда гроб с телом Валентины Талызиной вынесли из театра имени Моссовета под аплодисменты, за ним последовала траурная процессия. Впереди шла внучка артистки Анастасия Талызина с супругом. За ней, опираясь на двух сопровождавших, двигалась заметно ослабленная Ксения Хаирова. Позади неё следовал человек, несущий трость.
Заметно, что на ноге Хаировой был одет бандаж, что указывает на проблемы с ногой у артистки.
Напомним, что сегодня в театре Моссовета простились с легендарной актрисой Валентиной Талызиной. Служению в этом храме муз женщина посвятила почти 60 лет. Валентина Илларионовна скончалась 21 июня, ей было 90 лет. Смерть наступила в результате прогрессирующего онкологического заболевания, с которым актриса вела борьбу на протяжении последнего года своей жизни.
Ксения Хаирова на похоронах матери. Обложка © Life.ru