Вели под руки за гробом: Дочери Талызиной стало плохо на похоронах матери

На похоронах актрисы Валентины Талызиной её дочери, Ксении Хаировой, стало плохо. Во время выноса гроба 56-летняя наследница не могла идти самостоятельно и нуждалась в поддержке мужчин, присутствовавших на траурной церемонии.

Дочь и внучка Талызиной проводили её в последний путь. Видео © Life.ru

Когда гроб с телом Валентины Талызиной вынесли из театра имени Моссовета под аплодисменты, за ним последовала траурная процессия. Впереди шла внучка артистки Анастасия Талызина с супругом. За ней, опираясь на двух сопровождавших, двигалась заметно ослабленная Ксения Хаирова. Позади неё следовал человек, несущий трость.