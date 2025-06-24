87-летний Кончаловский появился на прощании с Талызиной и признался, что очень её боялся

24 июня в Театре имени Моссовета прошло прощание с народной артисткой Валентиной Талызиной. Выразить дань памяти талантливой актрисе пришли её коллеги, друзья и поклонники. Среди присутствующих был 87-летний режиссёр Андрей Кончаловский. Он появился на траурной церемонии вместе с супругой, актрисой Юлией Высоцкой. Оба были одеты в чёрное. Высоцкая, сдерживая слёзы, держала в руках белые каллы и стояла за мужем, пока тот произносил прощальную речь.