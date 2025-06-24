87-летний Кончаловский появился на прощании с Талызиной и признался, что очень её боялся
87-летний Кончаловский с женой Юлией Высоцкой приехали проститься с Талызиной
24 июня в Театре имени Моссовета прошло прощание с народной артисткой Валентиной Талызиной. Выразить дань памяти талантливой актрисе пришли её коллеги, друзья и поклонники. Среди присутствующих был 87-летний режиссёр Андрей Кончаловский. Он появился на траурной церемонии вместе с супругой, актрисой Юлией Высоцкой. Оба были одеты в чёрное. Высоцкая, сдерживая слёзы, держала в руках белые каллы и стояла за мужем, пока тот произносил прощальную речь.
Кончаловский назвал Талызину яркой, но непростой личностью.
Андрей Кончаловский у здания театра Моссовета 24 июня. Фото © Life.ru
Юлия Высоцкая сопровождала мужа на церемонии прощания с Валентиной Талызиной. Фото © Life.ru
«Ее можно было воспринимать как талантливого, прямого, нелёгкого человека. Я её побаивался. Мы все немного её побаивались. Конечно, театр будет жить. Но это уже будет другой театр — без Талызиной. Будем её помнить», — отметил Кончаловский, который этой весной возглавил художественный совет в Театре Моссовета.
Life.ru уже сообщал, что церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной организована на основной сцене театра имени Моссовета. Проводить актрису в последний путь пришли десятки людей. После церемонии актрису, сыгравшую 139 работ в кино, среди которых роли Эммы Эдуардовны, владелицы публичного дома в драме «Яма», княгини Чечевинской в сериале «Петербургские тайны», Александры Куманиной, тетки Достоевского, в «Достоевском», похоронят на Ваганьковском кладбище.
О смерти Талызиной стало известно 21 июня — Валентина Илларионовна скончалась на 91-м году жизни после продолжительной болезни.
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