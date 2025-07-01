«Её сделала одна дура-артистка»: Талызина в последнем интервью перед смертью высказалась о Брыльской

Всего за несколько дней до своей смерти Валентина Талызина поделилась воспоминаниями о съёмках культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В разговоре о Барбаре Брыльской, исполнившей главную роль, актриса открыто выразила презрение. Она отметила, что переозвучивала Брыльску из-за её выраженного польского акцента. Талызина считала, что именно её голос сделал артитстку популярной.

«Между нами, она так и не поняла, зачем приехала, кого она играет — эту бедную ленинградскую учительницу русского языка. Это ей было до лампочки. Да и в принципе, эту Брыльску сделала одна дура-артистка, ведь я же была её голосом», — рассказала Талызина.

Талызина вспомнила, что их встреча на съёмках была единственной, и отношения между ними были далеки от дружеских. Также актриса рассказала о забавном инциденте, когда Брыльска подарила ей на день рождения банку сухих грибов, собранных в Польше. Талызина, не оценив подарок, передала грибы монашке, которая, по её словам, «их любит».