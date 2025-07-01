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1 июля, 10:03

«Её сделала одна дура-артистка»: Талызина в последнем интервью перед смертью высказалась о Брыльской

Талызина в последнем интервью заявила, что Брыльска обязана ей своим успехом

Валентина Талызина, Барбара Брыльска. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников, Zuma

Валентина Талызина, Барбара Брыльска. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников, Zuma

Всего за несколько дней до своей смерти Валентина Талызина поделилась воспоминаниями о съёмках культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В разговоре о Барбаре Брыльской, исполнившей главную роль, актриса открыто выразила презрение. Она отметила, что переозвучивала Брыльску из-за её выраженного польского акцента. Талызина считала, что именно её голос сделал артитстку популярной.

«Между нами, она так и не поняла, зачем приехала, кого она играет — эту бедную ленинградскую учительницу русского языка. Это ей было до лампочки. Да и в принципе, эту Брыльску сделала одна дура-артистка, ведь я же была её голосом», — рассказала Талызина.

Талызина вспомнила, что их встреча на съёмках была единственной, и отношения между ними были далеки от дружеских. Также актриса рассказала о забавном инциденте, когда Брыльска подарила ей на день рождения банку сухих грибов, собранных в Польше. Талызина, не оценив подарок, передала грибы монашке, которая, по её словам, «их любит».

Предчувствовала конец? Последнее интервью Талызиной вышло после её смерти
Предчувствовала конец? Последнее интервью Талызиной вышло после её смерти

После смерти Талызиной Барбара Брыльска заявила, что не может сказать о коллеге ничего хорошего. Она отметила, что затаила обиду на Талызину за её слова в одном из интервью. Она добавила, что была лично знакома с Талызиной, но никогда не оставалась с ней один на один, чтобы избежать тесного взаимодействия.

Полина Никифорова
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