Предчувствовала конец? Последнее интервью Талызиной вышло после её смерти
Портрет актрисы Валентины Талызиной на ее могиле на Ваганьковском кладбище. Обложка © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Звезда советского кино Валентина Талызина дала своё последнее интервью за несколько дней до смерти — съёмки программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой прошли всего за пять суток до ухода актрисы. Выпуск вышел в эфир 28 июня, уже посмертно.
В эфире Талызина откровенно говорила о страхе перед возрастом: «Плохо. Боюсь», — призналась она. Несмотря на успешную карьеру и всенародную любовь после фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», актриса так и не смогла устроить личную жизнь. Главной опорой для неё стали дочь и внучка, также выбравшие актёрскую профессию.
«Талызины — все непростые. Харизматичные, сложные», — делилась она в эфире. Подводя итоги своей жизни, актриса говорила спокойно: «Что жалеть? Жизнь прошла так, как прошла».
Напомним, что Валентина Илларионовна скончалась 21 июня, ей было 90 лет. В последние месяцы жизни Валентина Талызина мужественно боролась с тяжёлым заболеванием — у актрисы диагностировали онкологию. Состояние постепенно ухудшалось: весной она жаловалась на сильную тошноту, слабость и боли по всему телу. Однако Талызина сознательно отказалась от госпитализации, не желая «угасать в больничных стенах». До самого конца она оставалась дома, в окружении близких, сохраняя достоинство и внутреннюю стойкость, с которой прожила всю жизнь.