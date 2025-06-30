Предчувствовала конец? Последнее интервью Талызиной вышло после её смерти

Звезда советского кино Валентина Талызина дала своё последнее интервью за несколько дней до смерти — съёмки программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой прошли всего за пять суток до ухода актрисы. Выпуск вышел в эфир 28 июня, уже посмертно.

В эфире Талызина откровенно говорила о страхе перед возрастом: «Плохо. Боюсь», — призналась она. Несмотря на успешную карьеру и всенародную любовь после фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», актриса так и не смогла устроить личную жизнь. Главной опорой для неё стали дочь и внучка, также выбравшие актёрскую профессию.

«Талызины — все непростые. Харизматичные, сложные», — делилась она в эфире. Подводя итоги своей жизни, актриса говорила спокойно: «Что жалеть? Жизнь прошла так, как прошла».