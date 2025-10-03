«Ей совсем плохо»: Бабушка Алёны Водонаевой перестала узнавать родных из-за Альцгеймера

Блогер Алёна Водонаева поделилась в соцсетях печальной новостью — состояние её бабушки, страдающей от болезни Альцгеймера, серьёзно ухудшилось. Женщина перестала узнавать дочь.

«Была у бабушки сейчас. Ей совсем плохо. Завтра опять поеду к ней. Так грустно... Просто другой человек сейчас. Меня сегодня узнала, маму (свою дочь) — нет», — поделилась Водонаева.

В июне этого года Алёна рассказала о болезни своей бабушки. Она уточнила, что пожилая родственница находится в специализированном пансионате, поскольку предыдущий опыт с сиделками оказался неудачным, а оставлять её одну сочли небезопасным. По словам знаменитости, это непростой период для всей семьи, и они прилагают все усилия для взаимной поддержки.

Ранее сообщалось, что Микки Рурк во время поездки по США выразил явную симпатию к Алёне Водонаевой. В Сети появились кадры, на которых голливудский актёр проявляет к ней внимание, что вызвало живую реакцию у поклонников. Рурк сообщил, что записал с Водонаевой яркое и увлекательное интервью, отметив её любовь к собакам.