3 октября, 12:59

«Ей совсем плохо»: Бабушка Алёны Водонаевой перестала узнавать родных из-за Альцгеймера

Водонаева сообщила, что у её бабушки с болезнью Альцгеймера ухудшилось здоровье

Алёна Водонаева со своей бабушкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenavodonaeva

Блогер Алёна Водонаева поделилась в соцсетях печальной новостью — состояние её бабушки, страдающей от болезни Альцгеймера, серьёзно ухудшилось. Женщина перестала узнавать дочь.

«Была у бабушки сейчас. Ей совсем плохо. Завтра опять поеду к ней. Так грустно... Просто другой человек сейчас. Меня сегодня узнала, маму (свою дочь) — нет», — поделилась Водонаева.

В июне этого года Алёна рассказала о болезни своей бабушки. Она уточнила, что пожилая родственница находится в специализированном пансионате, поскольку предыдущий опыт с сиделками оказался неудачным, а оставлять её одну сочли небезопасным. По словам знаменитости, это непростой период для всей семьи, и они прилагают все усилия для взаимной поддержки.
Ранее сообщалось, что Микки Рурк во время поездки по США выразил явную симпатию к Алёне Водонаевой. В Сети появились кадры, на которых голливудский актёр проявляет к ней внимание, что вызвало живую реакцию у поклонников. Рурк сообщил, что записал с Водонаевой яркое и увлекательное интервью, отметив её любовь к собакам.

