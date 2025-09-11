Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:19

Жена больного деменцией Брюса Уиллиса сделала тяжёлое признание о разводе

Vanity Fair: Жена Брюса Уиллиса хотела развестись с ним до постановки диагноза

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис. Обложка © Getty Images / VCG/VCG

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис. Обложка © Getty Images / VCG/VCG

Супруга «крепкого орешка» Брюса Уиллиса — Эмма Хеминг — призналась, что до постановки актёру страшного диагноза серьёзно рассматривала возможность развода из-за кардинальных изменений в его поведении. Об этом она рассказала в интервью изданию Vanity Fair.

По словам Хеминг, она перестала узнавать своего мужа и не понимала причин трансформации их отношений. Эмма ощущала, что брак распадается, и начала сомневаться в своих чувствах к Уиллису. Ситуация прояснилась только после выявления у актёра лобно-височной деменции.

«Мы были так близки, буквально переплетены, а тут мне стало казаться, что наши ценности больше не совпадают. Я постоянно на него раздражалась. Я не понимала, о чём мы говорим, мы вообще не совпадали по взглядам. Брюс ни разу не заикнулся об этом, но я всерьёз планировала развестись», — призналась Эмма.

Хеминг подчеркнула, что болезнь развивалась постепенно и малозаметно, что затрудняло понимание происходящего. Первым значительным симптомом стало заикание, которое нарушило качество их коммуникации и повлияло на динамику отношений. В настоящее время Эмма приняла новую реальность и сосредоточена на ежедневной заботе о муже. Она отметила, что болезнь даже укрепила их связь, устранив пространство для конфликтов.

«Он уходит в свой мир»: Врач объяснил, зачем семья отселила больного деменцией Брюса Уиллиса
«Он уходит в свой мир»: Врач объяснил, зачем семья отселила больного деменцией Брюса Уиллиса

Напомним, что в 2022 году Брюс Уиллис шокировал весь мир заявлением о звершении карьеры в кино. Вскоре семья подтвердила, что у Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция. Болезнь прогрессирует, и в 2025 году стало известно, что 70-летний актёр потерял возможность ходить и говорить. Вскоре его семья сообщила, что приняла решение разместить Уиллиса в специально оборудованном одноэтажном доме с круглосуточным медицинским уходом.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Брюс Уиллис
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar