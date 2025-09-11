Жена больного деменцией Брюса Уиллиса сделала тяжёлое признание о разводе

Супруга «крепкого орешка» Брюса Уиллиса — Эмма Хеминг — призналась, что до постановки актёру страшного диагноза серьёзно рассматривала возможность развода из-за кардинальных изменений в его поведении. Об этом она рассказала в интервью изданию Vanity Fair.

По словам Хеминг, она перестала узнавать своего мужа и не понимала причин трансформации их отношений. Эмма ощущала, что брак распадается, и начала сомневаться в своих чувствах к Уиллису. Ситуация прояснилась только после выявления у актёра лобно-височной деменции.

«Мы были так близки, буквально переплетены, а тут мне стало казаться, что наши ценности больше не совпадают. Я постоянно на него раздражалась. Я не понимала, о чём мы говорим, мы вообще не совпадали по взглядам. Брюс ни разу не заикнулся об этом, но я всерьёз планировала развестись», — призналась Эмма.

Хеминг подчеркнула, что болезнь развивалась постепенно и малозаметно, что затрудняло понимание происходящего. Первым значительным симптомом стало заикание, которое нарушило качество их коммуникации и повлияло на динамику отношений. В настоящее время Эмма приняла новую реальность и сосредоточена на ежедневной заботе о муже. Она отметила, что болезнь даже укрепила их связь, устранив пространство для конфликтов.