Обнимал за талию и прижимал: Известного голливудского актёра засняли в объятиях Водонаевой

Голливудский актёр Микки Рурк выразил явную симпатию к российской телеведущей Алёне Водонаевой во время её поездки по США. Появившиеся в сети кадры, на которых звезды «Кровавого четверга» не стесняется проявлять знаки внимания к российской телеведущей, вызвали бурную реакцию у поклонников.

Рурк поделился, что записал с Водонаевой яркое и увлекательное интервью, особо отметив её страсть к собакам. В свою очередь, телеведущая выложила в соцсетях ролик, где звезда «Рестлера» тепло обнимает её за талию и прижимает к себе.

«Двухмесячные каникулы подходят к концу. Пора домой. Это было лето, полное приключений, новых знакомств и ярких моментов, которые запомнятся навсегда», — добавила в свою очередь Водонаева.

Рурк не скрывает своего восхищения русскими женщинами, и его страстный роман с моделью Анастасией Макаренко, начавшийся в 2009 году, — яркое тому подтверждение. Хоть пара и рассталась в 2015-м, актёр продолжает очаровываться красотой россиянок.