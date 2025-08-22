Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 11:05

Обнимал за талию и прижимал: Известного голливудского актёра засняли в объятиях Водонаевой

Голливудский актёр Микки Рурк замечен в компании Алёны Водонаевой

Голливудский актёр Микки Рурк замечен в компании Алёны Водонаевой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenavodonaeva

Голливудский актёр Микки Рурк замечен в компании Алёны Водонаевой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenavodonaeva

Голливудский актёр Микки Рурк выразил явную симпатию к российской телеведущей Алёне Водонаевой во время её поездки по США. Появившиеся в сети кадры, на которых звезды «Кровавого четверга» не стесняется проявлять знаки внимания к российской телеведущей, вызвали бурную реакцию у поклонников.

Рурк поделился, что записал с Водонаевой яркое и увлекательное интервью, особо отметив её страсть к собакам. В свою очередь, телеведущая выложила в соцсетях ролик, где звезда «Рестлера» тепло обнимает её за талию и прижимает к себе.

Голливудский актёр Микки Рурк замечен в компании Алёны Водонаевой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mickey_rourke_

Голливудский актёр Микки Рурк замечен в компании Алёны Водонаевой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mickey_rourke_

«Двухмесячные каникулы подходят к концу. Пора домой. Это было лето, полное приключений, новых знакомств и ярких моментов, которые запомнятся навсегда», — добавила в свою очередь Водонаева.

Голливудский актёр Микки Рурк замечен в компании Алёны Водонаевой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenavodonaeva

Рурк не скрывает своего восхищения русскими женщинами, и его страстный роман с моделью Анастасией Макаренко, начавшийся в 2009 году, — яркое тому подтверждение. Хоть пара и рассталась в 2015-м, актёр продолжает очаровываться красотой россиянок.

Алёна Водонаева призналась, что больше никогда не сможет иметь детей
Алёна Водонаева призналась, что больше никогда не сможет иметь детей

Ранее Алёна Водонаева рассказала в Telegram о своём женихе Антоне Короткове, погибшем на СВО. Она поделилась, что в 2015 году забеременела от него, но потеряла ребёнка из-за внематочной беременности. По её словам, Коротков сделал ей предложение, и она до сих пор хранит подаренное им кольцо. Пара была помолвлена и планировала свадьбу на 17 июля 2017 года, выбрав эту дату за её красоту.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Алёна Водонаева
  • миккирурк
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar