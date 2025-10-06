Актриса Кимберли Эбер Грегори из «Теории большого взрыва» умерла в 52 года

Американская актриса Кимберли Эбер Грегори, известная по ролям в популярных телесериалах, скончалась в возрасте 52 лет. Печальную новость сообщил её бывший супруг, актёр Честер Грегори.

Артистка, чья карьера в кино и на телевидении началась в 2007 году, снималась в таких известных проектах как «Лучше звоните Солу», «Теория большого взрыва», «Бесстыжие», «Анатомия страсти» и «Бруклин 9-9». Хотя точная причина смерти не называется, средства массовой информации отмечают, что Грегори на протяжении длительного времени боролась с серьёзным заболеванием.

