Умерла дочь Пола Ньюмана, актриса и продюсер Сьюзэн Кендалл

Американская актриса и продюсер Сьюзэн Кендалл Ньюман умерла на 73-м году жизни от осложнений хронического заболевания. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на семью покойной.

Сюзэн Кендалл была дочерью голливудской легенды Пола Ньюмана и его первой супруги Джеки Уитт. Ньюман начинала карьеру на Бродвее, снималась в фильмах «Свадьба», «Пощёчина» и ленте Спилберга-Земекиса «Я хочу держать тебя за руку».

Как телепродюсер она была удостоена «Золотого глобуса» и премии Humanitas, номинировалась на «Эмми» и «Грэмми». Активно занималась благотворительностью, возглавляла Фонд Скотта Ньюмана по профилактике наркомании, созданный после гибели её брата.

Ранее стало известно о смерти итальянского актёра театра и кино Паоло Боначелли, известного по сериалу «Спрут». Артист начал свою карьеру в 1961 году и за годы работы снялся более чем в 130 кино- и телефильмах и сериалах, участвуя в проектах как национального, так и международного масштаба.