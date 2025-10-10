В возрасте 92 лет умер лауреат Нобелевской премии Джон Гердон

Биолог Джон Гердон, лауреат Нобелевской премии и пионер в области клонирования, скончался в возрасте 92 лет. О трагическом событии сообщили 7 октября на сайте пресс-службы Кембриджского университета.

«С глубокой скорбью университет сообщает о кончине профессора сэра Джона Гердона, основателя Института Гердона», — говорится в сообщении.

Гердон получил Нобелевскую премию в 2012 году за новаторские исследования, проведённые совместно с японским учёным Синъей Яманака, которые позволили выяснить, сохраняется ли генетическая информация в процессе развития организма. Его работы открыли путь к революционным достижениям в биомедицинских исследованиях, начиная от биологии стволовых клеток и заканчивая технологией ЭКО.

