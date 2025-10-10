В возрасте 88 лет скончался актёр сериала «Спрут» Паоло Боначелли

Итальянский актёр театра и кино Паоло Боначелли ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Об этом пишет RAI*.

Артист начал свою карьеру в 1961 году и за годы работы снялся более чем в 130 кино- и телефильмах и сериалах, участвуя в проектах как национального, так и международного масштаба.

В его обширной фильмографии значатся такие картины, как «Миссия невыполнима 3», провокационная «Пурпурная дива», культовый сериал «Спрут», психологический триллер «Синдром Стендаля», комедия «Джонни-зубочистка», историческая драма «Ленин. Поезд», «Крейцерова соната», «Игра в четыре руки» и «Калигула».

Ранее стало известно о кончине американского актёра Рона Дина, известного по участию в фильмах «Тёмный рыцарь» и «Рискованный бизнес». Актёр скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, о чём сообщила его супруга Мэгги Нефф. По её словам, Рон Дин до последнего сохранял стойкость и смог попрощаться со своими близкими. Рон Дин за свою карьеру сыграл более чем в 80 фильмах, часто исполняя роли полицейских и военных.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.