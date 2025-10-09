Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 12:02

Умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amiramov.ru

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amiramov.ru

Умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов, ему было 69 лет. Артист скончался в реанимации больницы Нальчика, куда его доставили в тяжёлом состоянии с заражением крови. Об этом сообщает РИА «Новости».

Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве
Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве

Напомним, известный шансонье Ефрем Амирамов был госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом сепсис. Артист был в тяжёлом состоянии. Ранее автор песни «Молодая» перенёс ранее инфаркт и инсульт. У Амирамова осталась жена, дочка и внучка.

Больше новостей о звёздах читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar