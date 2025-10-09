Умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов
Умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов, ему было 69 лет. Артист скончался в реанимации больницы Нальчика, куда его доставили в тяжёлом состоянии с заражением крови. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, известный шансонье Ефрем Амирамов был госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом сепсис. Артист был в тяжёлом состоянии. Ранее автор песни «Молодая» перенёс ранее инфаркт и инсульт. У Амирамова осталась жена, дочка и внучка.
