Умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов, ему было 69 лет. Артист скончался в реанимации больницы Нальчика, куда его доставили в тяжёлом состоянии с заражением крови. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, известный шансонье Ефрем Амирамов был госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом сепсис. Артист был в тяжёлом состоянии. Ранее автор песни «Молодая» перенёс ранее инфаркт и инсульт. У Амирамова осталась жена, дочка и внучка.