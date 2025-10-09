Родные просят молиться: Известный шансонье Амирамов попал в реанимацию с сепсисом

В настоящее время артист находится в одной из больниц Нальчика, где ему установлены дренажные системы для выведения избыточной жидкости из пораженных участков. Представитель музыканта подтвердил информацию о его госпитализации, отметив крайне тяжёлое состояние певца и молитвы близких о его выздоровлении.