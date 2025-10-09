Родные просят молиться: Известный шансонье Амирамов попал в реанимацию с сепсисом
Известный шансонье Амирамов попал в реанимацию с сепсисом
Ефрем Амирамов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amiramov.ru
Известный шансонье и автор песни «Молодая» Ефрем Амирамов госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом сепсис. Медицинский персонал прилагает все усилия для спасения его жизни, сообщает Mash.
В настоящее время артист находится в одной из больниц Нальчика, где ему установлены дренажные системы для выведения избыточной жидкости из пораженных участков. Представитель музыканта подтвердил информацию о его госпитализации, отметив крайне тяжёлое состояние певца и молитвы близких о его выздоровлении.
Ранее сообщалось, что народного артиста России Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, он находится под постоянным наблюдением врачей.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.