Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 08:40

Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Главный маг СССР Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве. По данным SHOT, состояние 86-летнего телепата ухудшилось на фоне онкологического заболевания, ему назначен курс лучевой терапии.

Магическая битва века: Целители Кашпировский и Коновалов начали выяснять, кто из них шарлатан
Магическая битва века: Целители Кашпировский и Коновалов начали выяснять, кто из них шарлатан

Напомним, год назад прославившийся благодаря советским телеэфирам Кашпировский вновь стал проводить сеансы «исцеления». Мероприятия собирали сотни зрителей. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Тогда общественники просили СК проверить «мага» на предмет мошенничества и неуплаты налогов.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Анатолий Кашпировский
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar