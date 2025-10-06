Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Главный маг СССР Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве. По данным SHOT, состояние 86-летнего телепата ухудшилось на фоне онкологического заболевания, ему назначен курс лучевой терапии.
Напомним, год назад прославившийся благодаря советским телеэфирам Кашпировский вновь стал проводить сеансы «исцеления». Мероприятия собирали сотни зрителей. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Тогда общественники просили СК проверить «мага» на предмет мошенничества и неуплаты налогов.