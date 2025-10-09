Народного артиста Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Народного артиста Александра Збруева срочно госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

87-летний актёр был доставлен в больницу с острыми болями в животе и спазмами в кишечнике после нескольких дней плохого самочувствия. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что главный маг СССР Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве. Состояние 86-летнего телепата ухудшилось на фоне онкологического заболевания, ему назначен курс лучевой терапии.