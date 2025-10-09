Настоящее чудо: Врачи спасли ребёнка, которому оторвало голову в ДТП

Во время семейного отдыха в Мексике двухлетний мальчик попал в жуткую аварию. Грузовик протаранил автомобиль, управляемый матерью ребёнка. В результате инцидента голова мальчика буквально отделилась от позвоночника и спинного мозга. Однако врачам удалось помочь ребёнку, сообщает People.

Тело ребёнка оказалось скручено в противоестественное положение прямо внутри детского кресла. Несмотря на абсолютно несовместимую с жизнью травму, малышу повезло попасть в руки талантливых врачей, сделавших невозможное. Хирургическое вмешательство прошло удачно, подарив ребёнку шанс жить полноценной жизнью.

Страшные травмы получили и остальные члены семьи — мать госпитализировали с тяжёлой травмой головы и повреждённой рукой. Глава семьи тоже сильно пострадал, сломав рёбра, а старший сын получил лёгкий порез на лбу.

Ранее в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС устроил смертельное ДТП. Он сел за руль пьяным и на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп. Пассажирка, находившаяся в салоне его авто, погибла.